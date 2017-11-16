ويندهوك - أ ش أ

نفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ناميبيا نيتومبو ناندي نديتواه.. الأنباء المتداولة عن إيواء بلادها لزوجة رئيس زيمبابوي جريس موجابي.

واكدت نديتواه – في تصريحات لها /اليوم الخميس/ – إنه “لا صحة لهذه الأنباء” مشيرة إلى أنها لم تتلقى أية معلومات مماثلة وأن كل ما أخبرت به هو أن زوجة الرئيس وأسرتها بخير في بلدهم.

وأضافت أن بلادها تشعر بقلق إزاء الوضع الحالي في زيمبابوي الذي يخلق حالة من الشك لا تفضي إلى إرساء السلام والاستقرار وتدعيم الديمقراطية في البلاد والمنطقة بأسرها.

يذكر أن الجيش في زيمبابوي استولى على السلطة صباح أمس الأربعاء ونشر الآليات العسكرية في شوارع العاصمة هراري; نافيا أن يكون تحركه انقلابا عسكريا ومؤكدا أن التحرك يستهدف “المجرمين المحيطين بالرئيس روبرت موجابي”.