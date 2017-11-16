الكويت - أ ش أ

رفعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية هي البصل والخس والجوافة والفلفل، وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء في الكويت.

وذكرت الوزارة أن القرار يقضى بإرفاق شهادة صحية مع الأصناف الواردة للبلاد، إضافة إلى إرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية.

وأضافت الوزارة أن القرار أعطى لمدة ثلاثة أشهر على هذه الأصناف وحصر الشركات الموردة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، مؤكدة متابعتها للمخزون السلعي من المواد الأساسية والغذائية الأخرى في البلاد؛ بما يضمن توافرها في السوق المحلية بكميات كافية وبأسعار مناسبة وكذلك الحفاظ على صحة الإنسان.