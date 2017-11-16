الرياض - أ ش أ

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه يجب نزع سلاح حزب الله, ويصبح حزبا سياسيا من أجل استقرار لبنان, مشيرا إلى أنه يجري التشاور مع الحلفاء بشأن حزب الله, وسيكون هناك قرار في الوقت المناسب.

وأكد الجبير – في تصريحات له اليوم الخميس – أن ميليشيات الحوثي يتسببون بالمجاعة, ويقصفون المدنيين في اليمن, لافتا إلى أن السعودية ترد على عدوان إيران والكيل طفح منها.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير – قال خلال مؤتمر صحفي مع مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان – إن الادعاءات بشأن احتجاز المملكة لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري “باطلة ومرفوضة وغير صحيحة”, مشيرا إلى أن حزب الله اللبناني منظمة إرهابية من الطراز الأول.