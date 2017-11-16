اخبار مصر- سماء المنياوي

تفقد الدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية صباح اليوم الخميس موقع شجرة مريم بمنطقة المطرية، وذلك للوقوف على الوضع الراهن للموقع وإيجاد حلول سريعة وجذرية لكل ما يواجهه من مشكلات.

شملت الجولة المنطقة المحيطة بالموقع والمدخل الرئيسي ومسار الزيارة والتجهيزات الموجودة بالموقع، بالإضافة إلى معاينة الشجرة والمباني الملحقة بها مثل المرسم والمحكي والمكاتب الادارية وسيناريو الزيارة واللوحات الإرشادية.

وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إلى أنه جاري الآن إعداد خطة تفصيلية لتطوير الموقع لعرضها على الدكتور خالد العناني وزير الآثار وإبداء ملاحظاته عليها للوصول إلى خطة عمل نهائية للبدء في تطوير الموقع.