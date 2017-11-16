القاهرة -أ ش أ

قال رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب أسامة هيكل إن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، 7 مواد في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واتفقوا على القيام بزيارات ودية قريبا لبعض المواقع الإلكترونية للتعرف على الفروق بينها وآليات التأسيس وطريقة العمل فيها على أرض الواقع، بحيث يتم تضمين ذلك في المناقشات حول المشروع.

وأوضح هيكل -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن اللجنة بدأت تتعامل مع الإعلام الإلكتروني من حيث مناقشة سبل تنظيمه والحد من الفوضى التي يشهدها، إلى جانب تقنين عمل المواقع الإلكترونية، ووضع ضوابط قدر المستطاع وشروط أساسية لها، دون المساس بحرية الرأي والتعبير، أو فرض أية عقوبات سالبة لحرية النشر.

ولفت هيكل إلى أن اللجنة ناقشت اليوم 7 مواد في مشروع القانون من خلال 3 لجان تابعة لها، منوها بوجود اختلافات في التفاصيل حول المقترحات المقدمة من سبع جهات، مضيفا أن اللجنة تبحثها جميعا للوقوف على إمكانية التعامل معها.

وأكد رئيس لجنة الإعلام أنه ليس هناك سقفا زمنيا لانتهاء المناقشات حول مشروع القانون، حيث تركز اللجنة على إعداد تشريع مشرف لمجلس النواب، ولمهنة الصحافة، بما ينهي حالة الفوضى في الإعلام، ويستهدف جودة المنتج.

وأشار هيكل إلى أن اللجنة تناقش حاليا إعداد نظام مؤسسي جيد لخلق الاستقرار داخل المؤسسات الصحفية، وحماية أوضاع العاملين فيها، من خلال الخروج بتشريع متوازن يحافظ على حقوق المجتمع والصحفيين وأصحاب المؤسسات الصحفية والإعلامية.

ولفت هيكل إلى أن التشريعات الحالية المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام لم تعد تتعامل مع التطورات التي طرأت على هذا المجال، منوها في هذا الصدد بأن القانون 13 لسنة 1979 والقانون رقم 96 لسنة 1996، لا يواكبان هذه التطورات في المرحلة الراهنة.