اخبار مصر - نجلاء عزت

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق نفق الزهراء بالاتجاه القادم من زهراء المعادي إلى المعادي فقط لمدة شهر، ابتداء من غدٍ الجمعة وحتى 3يونيو المقبل.

ومن جانبه اكد العقيد محمد البندارى مشرف غرفة مرور القاهرة أنه سيتم استكمال أعمال توسعات نفق زهراء يونيو داخل النفق بعد حصول شركة المقاولين العرب على تصريح بدء أعمال صيانة داخل النفق، وبناء على الطلب المقدم من مديرية الطرق والنقل، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية.

واضاف انه سيتم تكثيف الخدمات المرورية اللازمة، وعمل التحويلات المرورية، ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أية كثافات