القاهرة - أخبار مصر

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي اليوم الخميس أهم التعديلات التي وافق مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.

وذكر مدبولي، في بيان، أن مجلس الوزراء احال المشروع لمجلس الدولة، تمهيداً لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وشملت اهم التعديلات زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة ووضع مدة زمنية (أسبوعان) لإصدار بيان الصلاحية وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام) وتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ.

وتضمن استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة ونص المشروع على انهن في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار تقوم الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين.