القاهرة -أ ش أ

اعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه استعرض خلال لقائه اليوم الخميس مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قضايا تتصل بشئون الدعوة ، وبخاصة فيما يتصل بترشيح بعض الأئمة المتميزين للبرامج الدينية ، وعقد دورات إعلامية لبعض الأئمة المتميزين ، ليكونوا على مستوى متميز من الأداء الدعوي عبر وسائل الإعلام .

واشار وزير الأوقاف فى تصريح له ، إلى أهمية سرعة إصدار قانون الفتوى من البرلمان لحسم أي جدل يثار بشأن الفتاوى .

وكشف وزير الأوقاف عن أنه سلم الأستاذ مكرم محمد أحمد قائمتين ، الأولى للمرشحين للبرامج الدينية العامة والإفتاء ، والثانية للمرشحين للبرامج الدينية العامة.

وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على قائمة المرشحين للبرامج العامة والإفتاء، وهم :الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأوقاف والدكتور أسامة السيد محمود الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو المجلس الاستشاري التخصصي لرئيس الجمهورية ، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف .

كما تضم قائمة الأوقاف للمرشحين للبرامج العامة والإفتاء كلا من: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه المتفرغ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف ، والدكتور رمضان محمد عيد عميد الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بالأزهر بالقاهرة السابق وعضو المجلس الأعلى ، و الدكتور الشحات الجندي رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق والدكتور طه أبو كريشة الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ، والدكتور محمد سالم ابو عاصى عميد الدراسات العليا بالأزهر السابق وعضو المجلس الأعلى ، والدكتور جاد الرب عبد الحميد عميد الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وعضو المجلس الأعلى.

كما تضم القائمة الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن الإستاذ بجامعة الأزهر ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب سابقا وعضو المجلس الأعلى ، والدكتورة أمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى ، و الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والمجلس الأعلى ، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى ، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى ، و الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو المجلس الأعلى و الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، والدكتور نوح العيسوي مدير عام ومسئول الفتوى بالأوقاف.

كما تضم القائمة الثانية لعلماء الأوقاف المرشحين للبرامج العامة كلا من الدكتور صبري ياسين مساعد وزير الأوقاف للتدريب والامتحانات و الدكتور أمين عبد الواجد أمين وكيل الأوقاف لشئون المساجد والقران ، والدكتور حسين عبد الباري وكيل الأوقاف لشئون الدعوة و الشيخ احمد تركى مدير عام التدريب ، والدكتور أشرف فهمى موسى مدير عام بالأوقاف والدكتور أيمن أبو عمر مدير عام بالأوقاف و الدكتور هشام عبد العزيز عبد الرحمن مدير عام بالأوقاف ، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل أوقاف بالإسكندرية إضافة إلى 100 إمام وخطيب بمديرات الأوقاف .

وكان الأزهر والأوقاف قد أعلنا امس الأربعاء قائمة ضمت 50 عالما للقيام بمهمة الإفتاء في وسائل الإعلام وتم إخطار الاستاذ مكرم محمد أحمد بها.