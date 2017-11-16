الرياض - رويترز

رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهام بلاده باحتجاز سعد الحريري دون إرادته قائلا إن رئيس الوزراء اللبناني الذي استقال هذا الشهر حر في مغادرة المملكة وقتما يشاء.

وأكد الجبير في مؤتمر صحفي في الرياض مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ”الحريري عايش في المملكة بإرادته وهو قدم استقالته وفيما يتعلق بعودته إلى لبنان هذا أمر يعود له ويعود لتقييمه الأوضاع الأمنية (في لبنان)“.

واتهم الجبير حزب الله بزعزعة استقرار المنطقة قائلا ”هناك تشاورات وتنسيق جار بين الدول المحبة للسلام والدول المحبة للبنان للمحاولة للخروج بخطوات تستطيع أن تعيد للبنان سيادته وتقلص العمل السلبي الذي يقوم به حزب الله في لبنان“.