القاهرة - أ ش أ

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الخميس، للإطلاع على كيفية تعامل النادي مع نظام انتقالات اللاعبين وتحديث البرنامج وفقا للتعديلات الجديدة التي قام بها الفيفا.

وتكون وفد الفيفا من الثنائي كيمبرلي موريس مديرة النظام في الاتحاد الدولي، وهيكتور نافارو ريال المشرف على النظام بمصر، فيما تواجد من جانب الأهلي اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي، والدكتور عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات، والمهندس كمال محسن مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات، ونادر خليل مدير التسويق، ووائل محمد إداري فريق الكرة، ووليد العطار رئيس لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

واستقبل اللواء شيرين شمس وفد الاتحاد الدولي في مكتبه، ثم اصطحبهم في جولة داخل النادي؛ لمشاهدة ملعب فريق الكرة ومنشآت النادي، التي حازت على إعجاب ثنائي الفيفا موريس ونافارو.

وعقد وفد الفيفا جلسة مع عصام سراج وإداري فريق الكرة للتعرف على كيفية استخدام الأهلي لنظام وأيضا لاطلاع الأهلي على التحديثات الجديدة التي تمت في البرنامج.

وأشاد وفد الفيفا بالنادي الأهلي وطريقة استخدامه لنظام انتقالات اللاعبين، مؤكدين أن الأهلي من الأندية الملتزمة للغاية بخطوات البرنامج وتقوم بعملية انتقالات اللاعبين بالشكل الصحيح.

وطلب الدكتور عصام سراج من وفد الفيفا ضرورة إقامة ورش عمل بشكل منتظم كل فترة، لمتابعة التحديثات الجديدة في عملية انتقالات اللاعبين، وأيضا للتعرف على اللوائح والقوانين الجديدة المنظمة لعملية انتقال اللاعبين.