اخبار مصر - عصمت سعد

قامت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس بتنفيذ تدريب ميدانى للطلاب على إخلاء مدرسة لمواجهة الكوارث والأزمات، وذلك بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية التابعة ﻹدارة السيدة زينب التعليمية.

يأتي تنفيذ هذا التدريب الميدانى فى ضوء تفعيل استراتيجية الوزارة لمواجهة الكوارث واﻷزمات قبل حدوثها والحد من المخاطر التى تنتج عن الحرائق، والحفاظ على المنشآت التعليمية ضد الكوارث الطبيعية والمفتعلة، وبناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنفيذ الزيارات الميدانية إلى المدارس والمنشآت التعليمية بالمديرية؛ للوقوف على مدى جاهزيتها.

وتم تنفيذ التدريب الميداني على خطة إخلاء مدرسة فى ضوء السيناريوهات الموضوعة لهذا الشأن ( زﻻزل ـ حرائق ـ متفجرات ـ سيول ـ إنهيار مبنى ـ أو جزء منه) لتوعية وتدريب الطلاب على كيفية مواجهة هذه الحوادث ، والتدريب على حماية الأرواح والممتلكات، والاستقرار النفسى لمواجهة الأخطار المحتملة، ومعرفة أقرب طرق النجاة بالمدرسة، أو المنشأة التعليمية وإخلاء المبنى من الطلاب فور سماع جرس الإنذار، وذلك بتوجههم إلى نقاط التجمع المحددة، والتنظيم الجماعى للتصرف الأمثل وقت الطوارئ، وتنمية روح التعاون بين الطلاب، وتجنب الآثار الناجمة عن الفزع وقت الحدث، بالإضافة إلى التعامل مع الحدث بفاعلية والسيطرة على الخطر ووضع الانتشار وتقليل الخسائر، وتشكيل وتدريب فردين لإدارة الأزمات والحالات الطارئة بالمدرسة وتحديد الواجبات والمهام.

وقام المقدم حاتم عثمان سليم بشرح التجربة الميدانية لإخلاء الطلاب فى حالة حدوث الحريق، موضحًا أن عملية الإخلاء تتم لتسهيل عملية دخول رجال الإطفاء، والبعد عن منطقة الخطر، والبقاء فى منطقة آمنة، كما أوضح للطلاب كيفية التعامل فى حين وجود جسم مشتبه فيه، ويتم التعامل معه من خلال رجال المفرقعات.

وأشار أحمد خضر بأنه تم أيضا تنفيذ هذه التجربة اليوم بمدرسة الشهيد رامى الجنجيهى الرسمية المتميزة التابعة لشرق مدينة نصر التعليمية، بحضور رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء.

وأضاف خضر أنه سيتم تسجيل هذه التجربة العملية على أسطونات مدمجة (cd) وتوزيعها على المديريات التعليمية، كنموذج تعليمى لنشر الوعى بين الطلاب ضد الكوارث والأزمات.