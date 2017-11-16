اخبار مصر-سما المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 55 ألف و 962 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، فى محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 119 مليون و389 ألف جنيه، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح الدكتور عماد كاظم ، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، أنه من بين تلك القرارات11 ألف و197 قرارا لعلاج مرضى فيروس “سي” لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف ” كاظم ” أن القرارات تضمنت40 ألف و351 قرارا لإجراء عمليات جراحة ،وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وانف واذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 453 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 46 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.