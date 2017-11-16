القاهرة - أ ش أ

صرح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان اللواء حسام رزق، بأن عدد الطلبات المقدمة حتى أمس من شاغلي الـتسع عمارات الأولي بمشروع الـ129 عمارة التابعة للهيئة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، للحصول على وحدات فى مشروع الأسمرات بلغ 60 طلباً للإيجار و35 طلباً للتمليك.

وأوضح اللواء حسام رزق أن اليوم الخميس، هو آخر فرصة للمواطنين الذين شغلوا الوحدات السكنية بالعمارات التالية، بدون وجه حق (47 – 48 – 49 – 50 – 52 – 53 – 56 – 57 – 62)، والتي صدر لها قرارات إزالة، بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، لسحب كراسات الشروط والإقرارات، وتقديم مستندات الحجز، وسداد المقدمات الخاصة بالوحدات السكنية بالأسمرات، وذلك بمكتب الهيئة بالعنوان (عمارة رقم 48 مشروع إسكان المستقبل 3 بالتجمع الثالث بالقطامية)، حتى الساعة 4 مساء اليوم.

وأضاف رئيس الهيئة أن المواطن الذي يقوم بسحب الكراسة، واستيفاء البيانات والإقرارات، واختيار نظام التعاقد (إيجار / تمليك)، وتقديمها خلال المدة المحددة، وسداد المبالغ المالية المطلوبة، سيتم التعاقد معه على وحدة سكنية بحي الأسمرات بالمقطم، ولن يتم تسليمه العقد والوحدة السكنية إلا بعد قيامه بإخلاء الوحدة المقتحمة بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، وتسليمها للهيئة.