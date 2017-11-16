بدأت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم في تنفيذ فعاليات تحكيم مسابقة أعياد الطفولة على مستوي الجمهورية.

يأتي ذلك انتهاء جميع المحافظات من إجراءات تنفيذ المسابقة وتصعيد الأعمال الفائزة للتحكيم ، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة التربوية واكتشاف المواهب وتنميتها.

وأوضح هانى كمال مدير عام الأنشطة الثقافية والمسرحية إلى استعداد إدارة التربية المسرحية وإدارة الصحافة المدرسية لتحكيم الأعمال الفائزة على مستوي كل محافظة من خلال لجان التحكيم المستعان بهم لاختيار أفضل الأعمال والطلاب الموهوبين المشاركين في هذه المسابقة، موضحًا أنه في مجال المسرح المدرسي ستشارك كل محافظة في تنفيذ برنامج يجمع بين الأوبريت الهادف والاستعراض ومسرح العرائس بخلاف من هم متميزون في الأنشطة الثقافية والفنية الفردية.

أما في مجال الصحافة المدرسية يتم تحكيم المسابقات التي تضم معرضًا لصحافة الطفل والمجلة الإلكترونية للطفولة علي مستوي الجمهورية حيث يتضمن المعرض ركنا يخص رياض الأطفال، وركنا آخر يخص التربية الخاصة ( مكفوفين وضعاف البصر والصم والتربية الفكرية )، وأيضا مسابقة المجلة الإلكترونية للطفولة وتتعلق بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، وتضم العديد من القصص القصيرة والكاريكاتير والمقالات التي تهم الطفل بالدرجة الأولى وأحاديث مع بعض الشخصيات حتي يكتسب الطفل معلومات جديدة مفيدة وخبرة في الكتابة الصحفية .