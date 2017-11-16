المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمراً تحت عنوان الإرهاب و حقوق الإنسان 16-11-2017 2017/11/16 - 14:43 المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمراً تحت عنوان الإرهاب و حقوق الإنسان 16-11-20172017-11-16T14:43:45+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة برعاية السيسي و رئيس أوغندا .. توقيع إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان 16-11-2017 تواصل جهود المحافظات فى المجالات كافة 16-11-2017 مصر و تونس و الجزائر يؤكدون رفض أى تدخل خارجي أو خيار عسكري فى الأزمة الليبية 16-11-2017 رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي محتجز في منزله الرئاسة الفرنسية تتوقع مجيئ الحريري إلى فرنسا في الأيام القادمة الرئيس الزامبي يقوم بجولة لمقر الهيئة العربية للتصنيع
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