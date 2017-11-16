أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الخميس، وفاة مواطن وإصابة 10 أخرين فى حادث إنقلاب أتوبيس بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بمحافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، أنه تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم .

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى أن حالات المصابين تراوحت مابين كسور وسحجات وكدمات وخدوش متفرقة بالجسد، وجميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة.