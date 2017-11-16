شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في مؤتمر ” الاصلاح تنوير وتجديد” بكلية اللاهوت الانجيلية بمناسبة احتفال الكنيسة الانجيلية بذكرى مرور 500 سنة على الاصلاح الانجيلي .

وألقت مايا مرسي كلمة خلال الجلسه الاولي من فعاليات اليوم الثاني والتى جاءت بعنوان ” دور المرأة في الاصلاح “بمشاركة الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب والقسيسة نادية الكرشاه راعية الكنيسه الالمانية بالقاهرة.

اكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس ينفذ العديد من الانشطة الهامه خلال عام 2017 عام المرأة المصرية الذي اطلقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث قام المجلس بإعداد باستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى تتضمن اربع محاور رئيسية وهى تمكين اقتصادي وسياسي واجتماعى وحماية ، مشيرة ان الاستراتيجية لن تكون على حساب الرجل ، و هى تأكيد على سعي الدولة نحو النهوض بالمرأة في جميع المجالات.

وأوضحت ان المادة 11 في الدستور تعد عروس الدستور حيث تؤكد على تمكين المرأة في كافة المجالات المختلفة ومواقع اتخاذ القرار دون اي تميز ، مع حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها ،والاشارة الى توفير الحماية للمرأة المعيلة والمسنة والمعاقة والأشد احتياجاً.