نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة- أخبار مصر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان المجري
توقيع وثيقة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان برعاية السيسي
مدبولي يعلن تعديلات قانون البناء
الموافقة على منحة فرنسية لدعم الرعاية الصحية الأولية
تسليم 3188 كارت تكافل وكرامة بقري المنيا
إعادة تخصيص أراض في أسوان لانشطة الاستصلاح
وزير الإسكان يعتمد مخطط مدينة العبور الجديدة
الموافقة على منحة تمويل كويتية بقيمة 200 ألف دينار
قطع المياه عن مناطق متفرقة بالقاهرة الجمعة
اغلاق شارع 26 يوليو لإنشاء فتحات تهوية لمحطات المترو
وزير الداخلية يقرر إبعاد شخصين خارج البلاد
بالصور..مقتل 3 تكفيريين والقبض على 74 مشتبها به شمال سيناء
كثافات بمدخل المعادى والمقطم لكسر ماسورة مياه
بالصور..الدباس يشيد بالدعم المصري للقضية الفلسطينية
اسماعيل يبحث مع “ماستر كارد” دعم أنظمة المدفوعات الالكترونية
مصرللطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية الي الهند
انطلاق فعاليات قمة ريادة الاعمال الثالثة بالغردقة
البنك الدولي يؤيد إجراءات السعودية لحماية القطاع الخاص
صرف 4.7 مليون جنيه تعويضات لعمال بإحدى الفنادق
مد التقدم للتدريب على “الخدمات البترولية” أسبوعا
قابيل يبحث مع سفير إيطاليا التعاون الاقتصادى بين البلدين
ارتفاع اسعار النفط في التعاملات الفورية
هدوء أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك
وصول 8500 طن بوتاجاز ميناء الزيتيات
البورصة تتراجع في التعاملات المبكرة
انطلاق فعاليات الدورة الـ3 لمهرجان التمور بسيوة
نصر تدعو الامارات لزيادة استثماراتها في مصر
“التموين” تطرح مناقصة عالمية لشراء قمح
“الخارجية الفلسطينية” تعتبر تصريحات نتنياهو دليل عجز المجتمع الدولي
الجبير: نبحث مع فرنسا تنسيق المواقف بشان سوريا والعراق
إدارة ترامب تزيح الستار عن قواعد سرية الأمن الإلكتروني
الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد على خيار “حل الدولتين”
إصابة 4 مدنيين بينهم امرأة في تفجير ببغداد
موسكو تجرى اتصالات مع الحريرى عبر سفارتها بالرياض
رفض روسي لتصريحات مدريد بشأن قضية كاتالونيا
البرلمان العربي يشارك بمؤتمر الشباب بكندا
لودريان يعلن قبول الحريري دعوة فرنسا
جاتيلوف يجري مباحثات مع ممثلي المعارضة السورية
كبير مستشاري رئيس كوريا الجنوبية يتقدم باستقالته
الجيش العراقي يتعقب خلايا “داعش” شرق بعقوبة
الاحتلال ينقل حاجزا جنوبي القدس لابتلاع المزيد من الأراضي
الجيش الليبي يدمر أكبر تمركز لداعش بسرت
ابتكار روبوت يستطيع العيش مع الأسماك
تناول مزيج من المكسرات يقلل خطر أمراض القلب
مشاهدة التلفاز تضاعف خطر الإصابة بتجلط الدم
تكريم 3 أطباء بالمؤتمر الدولى لجمعية العظام بباكستان
الطبيعة تؤثر إيجابيا على مرضى الزهايمر
آثار تونة الجبل في مؤتمر علمي بمتحف الحضارة
النمنم يشيد بتاريخ “دار الهلال” وتطورها
مصر تشارك بمنتدى سان بطرسبرج الثقافي
شاروخان يفتتح مهرجان الهند الدولي للأفلام
30 نوفمبر..آخر ليلة عرض لمسرحية “قواعد العشق 40”
بالصور..رئيس زامبيا يزور الأهرامات وأبو الهول
الأغنام.. تطلق صافرات إنذار الصورايخ بقاعدة أمريكية
اترك تعليقاً