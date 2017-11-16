القاهرة-اخبار مصر

قاد سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي المقرر لها اليوم الخميس على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأقيم مران الغائبين عن المباراة صباح اليوم على ملعب مختار التتش ، وقاده معوض بمعاونة أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق ومحمد أبوالعلا مخطط الأحمال ، وشارك بالمران مجموعة اللاعبين الغائبين عن المباراة ، وقام معوض بعمل فقرات بدنية وفنية قوية لتجهيز الجميع للمباريات القادمة.

وشهد المران مشاركة كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا بثقل في العضلة الخلفية كما واصل محمد نجيب، مدافع الفريق أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له للعلاج من الإصابة بآلام في عضلات الحوض