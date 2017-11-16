برعاية السيسي و رئيس أوغندا .. توقيع إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان 16-11-2017 2017/11/16 - 13:12 برعاية السيسي و رئيس أوغندا .. توقيع إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان 16-11-20172017-11-16T13:12:18+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة تواصل جهود المحافظات فى المجالات كافة 16-11-2017 مصر و تونس و الجزائر يؤكدون رفض أى تدخل خارجي أو خيار عسكري فى الأزمة الليبية 16-11-2017 رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي محتجز في منزله الرئاسة الفرنسية تتوقع مجيئ الحريري إلى فرنسا في الأيام القادمة الرئيس الزامبي يقوم بجولة لمقر الهيئة العربية للتصنيع الداخلية تنظم ندوة معاً لتقدير المرأة لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المرأة
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