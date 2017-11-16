القاهرة - أ ش أ

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بروتوكول تعاون مشترك في مجال الشبكات الكهربائية وأنظمة المراقبة وأمن المعلومات وغيرها من المجالات.

وذكر الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ان بموجب هذا البروتوكول الموقع مع شركة السويدي إليكتريك يتعاون الطرفان في تصنيع وتوريد وتركيب واختبار جميع أنواع الشبكات الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية وجميع أنواع شبكات الاتصالات وأنظمة الكاميرات والمراقبة وأنظمة التحكم والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة أمن المعلومات والشبكات.

وأضاف أنه تم الاتفاق على دراسة التصنيع المحلي المشترك لجميع أنواع العدادات (الكهرباء – الغاز – المياه) وتقديم خدمات التجميع النهائي والاختبار والمعايرة وفقاً للمقاييس القانونية للعدادات، وسبل استغلال إمكانيات الشركات التابعة للإنتاج الحربي في تصنيع الدوائر المطبوعة وأعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتعاون في مجال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه.