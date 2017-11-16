تواصل جهود المحافظات فى المجالات كافة 16-11-2017 2017/11/16 - 13:06 تواصل جهود المحافظات فى المجالات كافة 16-11-20172017-11-16T13:06:06+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أحبار مصر موضوعات مشابهة مصر و تونس و الجزائر يؤكدون رفض أى تدخل خارجي أو خيار عسكري فى الأزمة الليبية 16-11-2017 رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي محتجز في منزله الرئاسة الفرنسية تتوقع مجيئ الحريري إلى فرنسا في الأيام القادمة الرئيس الزامبي يقوم بجولة لمقر الهيئة العربية للتصنيع الداخلية تنظم ندوة معاً لتقدير المرأة لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المرأة وزير الداخلية يعقد إجتماعاً مع الكوادر الشابة من الضباط
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