اخبار مصر-تونس

ألقت وحدات الحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية القبض على 3 عناصر تكفيرية في مناطق متفرقة من البلاد يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية – في بيان اليوم الخميس- أن فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني بولاية “سيدي بوزيد” وسط البلاد، ألقت القبض على عنصر تكفيري تعمد تنزيل تدوينات وصور عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تمجد تنظيم “داعش” الإرهابي وتحرض على الإرهاب.

وأضافت الوزارة أن فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني بولاية “القيروان” وسط البلاد ألقت القبض على عنصر تكفيري تعمد تنزيل صور لأسلحة نارية وعناصر إرهابية، وتدوينات عبر حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تمجد الإرهاب والمنظمات الإرهابية.