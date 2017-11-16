اخبار مصر- شيرين حسين

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس زيارة لمجلس النواب لشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث المشاركين في منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الجاري.

جاءت الزيارة ضمن استراتيجية الوزارة لربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن الأم فضلا عن التعرف علي التجربة البرلمانية المصرية العريقة والتعاون الوثيق مع لجنة العلاقات الخارجية .

وكذلك استعراض دور البرلمان في دعم الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، وكذلك الصورة الحقيقة للوطن إلى العالم أجمع على لسان أبنائنا الذين يمثلون سفراء لمصر في الدول التي يعيشون فيها

ومن جانبها أشارت مكرم إلى أن أبناء الجاليات المصرية بالخارج يمثلون درعا للدفاع عن الأمن القومي المصري، مضيفة إلى حرص الوزارة الدائم على تكوين لوبي مصري وطني يدافع عن صورة الدولة المصرية لمواجهة الشائعات ويظهر الحقائق بينما أشار النائب طارق رضوان إلى أهمية دور البرلمان المصري في التشريع ودوره في رسم خريطة المرحلة باعتباره صوت الشعب .