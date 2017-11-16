ويندهوك ـ أ ش أ

نفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في ناميبيا ، نيتومبو ناندي – نديتواه ، الأنباء المتداولة عن إيواء بلادها لزوجة رئيس زيمبابوي ، جريس موجابي.

واوضحت نديتواه – في تصريحات إنه “لا صحة لهذه الأنباء”، مشيرة إلى أنها لم تتلقى أية معلومات مماثلة ، وأن كل ما أُخبرَت به هو أن زوجة الرئيس وأسرتها بخير في بلدهم.

وأضافت أن بلادها تشعر بقلق إزاء الوضع الحالي في زيمبابوي الذي يخلق حالة من الشك لا تفضي إلى إرساء السلام والاستقرار وتدعيم الديمقراطية في البلاد والمنطقة بأسرها.

يذكر أن الجيش في زيمبابوي استولى على السلطة صباح أمس الأربعاء ، ونشر الآليات العسكرية في شوارع العاصمة هراري ، نافيا أن يكون تحركه انقلابا عسكريا، ومؤكدا أن التحرك يستهدف “المجرمين المحيطين بالرئيس روبرت موجابي” .