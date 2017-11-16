أخبار مصر - إيمان صلاح الدين

استقرت أسعار الذهب في الاسواق المصرية اليوم الخميس مقابل مستوياتها أمس حيث تحرك جرام المشغولات “عيار 21” الاكثر مبيعا في حدود 627 جنيها.

وافاد ايهاب واصف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بان “عيار 18” سجل 537.40 جنيه وسجل “عيار 24” 716.55 جنيه وتحرك الجنيه الذهب في اطار 5016 جنيها.

وفي التعاملات الفورية، انخفض الذهب0.1 % مسجلا دولار للأوقية (الأونصة) بعدما عززت بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر القادم وبعده.

ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.1 % إلى 1276.70 دولار للأوقية. وجرى تداول الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 24 دولارا في شهر نوفمبر.