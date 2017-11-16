اخبارمصر -د. هند بدارى

اعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إن المحافظة بذلت جهودا كبيرة فى تطوير وسط البلد خلال الأعوام الماضية لإعادتها لرونقها القديم، مشيرا إلى استكمال الجهود فى أعمال التطوير على أساس علمى.

وأكد المحافظ أنه سيتم التعاون مع البنك الأوروبى لاستكمال أعمال التطوير والوقوف على أحدث التقنيات لصيانة العقارات التى تم تطويرها وكيفية الاستفادة منها اقتصاديا.

وصرحت كاترينا هانسون مدير البنك الاوربى للاعمار والتنمية فى مصر إن مصر من المؤسسين للبنك لكنها لم نسنفد منه الا فى السنوات الخمس الاخير مشيرة إلى وجود العديد من المشروعات التى تدعم القطاع الخاص فى الاسكندرية والاقصر.