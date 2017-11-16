رام الله ـ أش أ

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أقوال وأفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته دليل واضح على عجز المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الخطيرة ،كما تعكس استهتارا إسرائيلياً رسمياً بجهود استئناف عملية السلام.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، المواقف والمهاترات التي أطلقها نتنياهو بالأمس الأربعاء، دعماً للاستيطان والمستوطنين في الخليل، متذرعاً بمبررات وحجج واهية تعكس عقليته الاستعمارية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من قادة المستوطنين في الخليل.

كما أدانت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، موافقة المستشار القانوني لحكومة اليمين في إسرائيل “أفيحاي مندلبليت”، على انتزاع أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة لصالح شق طريق استيطاني للسماح للمستوطنين بالوصول إلى بؤرة استيطانية وحقل زراعي قرب رام الله، وهو ما يشرع الأبواب أمام استباحة واسعة للأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين.

وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال من استيطان وتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، يصب في إطار مخطط استعماري استيطاني شامل يهدف إلى تهويد وضم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.