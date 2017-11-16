القاهرة - أ ش أ

اعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس انه تم توقيع اتفاقية تقضي بصرف 4 ملايين و700 ألف جنيه تعويضات لعاملي احد الفنادق كتسوية مقابل خدماتهم عن الفترة من أول يناير 2009 حتى 31 ديسمبر 2013.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، أن الاتفاقية نصت على أن يتم صرف المبلغ لكافة العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال هذه الفترة وعددهم 325 عاملا، ولم يمر على تركهم أو إنهاء علاقة عملهم بالفندق مدة عام سابقة على تاريخ التوقيع على الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على أن يتم توزيع مبلغ المنحة بالتساوي مع الأخذ في الاعتبار مدة خدمة كل منهم وبحد أقصى 60 شهرا.

ووقع الاتفاقية عن رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممدوح محمدي، والأمين العام حسين محمد محمود، وعن المنتجع القائم بجنوب سيناء المدير الإقليمي للموارد البشرية للفنادق دعاء صبحي موسي.