اخبارمصر - وفاء صلاح

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن تسليم عدد 2932 كارت تكافل و256 كارت كرامة للمواطنين من الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي قرية صفط الخمار المتقدمين للحصول علي معاش تكافل وكرامة الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي لإعانتهم علي صعوبات الحياة والتخفيف عن كاهلهم.

وصرح محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير عدد 8محاضر مخالفة بحي وسط المدينة منها عدد 4 محاضر مخالفة مباني ومحضر نظافة ومحضر إشغال طريق ومحضر عدم تنفيذ قرار هندسي ومحضر إيقاف مخالفة، وذلك خلال حملة لرفع الإشغالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بهدف الحفاظ علي حرم الطريق العام وفتح الطريق أمام المواطنين وتيسير حركة المرور، بالإضافة إلي انه تم الموافقة علي عدد 10 طلبات لتوصيل مرافق عامة.