القاهرة - أ ش أ

قررت وزارة القوي العاملة مد موعد قبول طلبات الدفعة السابعة من الراغبين في التدريب من الشباب مجانا، حتى الخميس المقبل وذلك على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار وصيانة الأجهزة والمعدات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة، وشركة ويزر فورد، ومؤسسة مصر الخير.

وصرح وزير القوى العاملة محمد سعفان – في بيان – إنه سيمنح المتدرب مكافأة 1000 جنيه شهرياً طول فترة البرنامج التدريبي المنفذ لمدة ثلاث شهور.

ويشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسط، ومدارس التعليم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات، وخريجي الجامعة العمالية (قسم التعليم الصناعي)، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها مع الإلمام باللغة الانجليزية والسن لا يزيد علي 25 سنة.

وتقدم الطلبات باليد بديوان عام الوزارة في ـ3 شارع يوسف عباس، الإدارة المركزية للتدريب المهني بالدور السادس، مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة، وصورة من شهادة التخرج، ولن تقبل أيه طلبات غير مستوفاة للشروط وذلك لجميع المحافظات.