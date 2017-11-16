القاهرة-اخبار مصر

استضافت القاهرة اجتماعا خلال الفترة من يوم 13 نوفمبر الجارى وحتى 16 نوفمبر للحركة الشعبية لتحرير السودان بشقها الحكومى ومجموعة القادة السابقين

وقد تم التوقيع بمقر المخابرات العامة على وثيقة إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الاوغندي يوري موسيفيني

يعد توقيع الوثيقة خطوة هامة على طريق دعم السلام ووقف الحرب في جمهورية جنوب السودان الشقيق الامر الذي يمثل مدخلا اساسيا لعودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم الاصلية