﻿ السيطرة على حريق بمبنى وزارة الزراعة بالدقي | أخبار مصر

السيطرة على حريق بمبنى وزارة الزراعة بالدقي

      2017/11/16 - 11:28 السيطرة على حريق بمبنى وزارة الزراعة بالدقي2017-11-16T11:28:42+00:00     حوادث     بدون تعليقات
حوادث
صورة ارشيفية

 القاهرة- أ ش أ

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق بالدور الرابع بمبنى وزارة الزراعة صباح اليوم الخميس.

وقد شب الحريق بمكتب الشئون المالية بالوزارة وامتدت النيران مما تسبب فى احتراق المكتب بالكامل إلا أن الحماية المدنية نجحت في منع امتداد النيران لأرشيف الوزارة.

أقرأ أيضا:

حوادث

السيطرة على حريق بمعرض للأحذية في شبرا الخيمة بالقليوبية

عرب وعالم

مقتل وإصابة 27 شخصا في حريق مبنى بسوتشي الروسية

عرب وعالم

إسبانيا تعلن إصابة 29 شخصا في حريق اندلع بعبارة فرنسية

عرب وعالم

حريق في انبوب نفط قرب المنامة بالبحرين

عرب وعالم

مصرع 3 اشخاص فى حريق بمبنى الاستخبارات الروسية

حوادث

إخماد حريق مصنع بالمنطقة الصناعية في الفيوم

لا يوجد تعليقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

« 