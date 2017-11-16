﻿ السيطرة على حريق بمبنى وزارة الزراعة بالدقي | أخبار مصر

السيطرة على حريق بمبنى وزارة الزراعة بالدقي 2017/11/16 - 11:28 السيطرة على حريق بمبنى وزارة الزراعة بالدقي2017-11-16T11:28:42+00:00 حوادث بدون تعليقات صورة ارشيفية القاهرة- أ ش أ تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق بالدور الرابع بمبنى وزارة الزراعة صباح اليوم الخميس. وقد شب الحريق بمكتب الشئون المالية بالوزارة وامتدت النيران مما تسبب فى احتراق المكتب بالكامل إلا أن الحماية المدنية نجحت في منع امتداد النيران لأرشيف الوزارة. حريق أقرأ أيضا: السيطرة على حريق بمعرض للأحذية في شبرا الخيمة بالقليوبية مقتل وإصابة 27 شخصا في حريق مبنى بسوتشي الروسية إسبانيا تعلن إصابة 29 شخصا في حريق اندلع بعبارة فرنسية حريق في انبوب نفط قرب المنامة بالبحرين مصرع 3 اشخاص فى حريق بمبنى الاستخبارات الروسية إخماد حريق مصنع بالمنطقة الصناعية في الفيوم
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