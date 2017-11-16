القاهرة - اخبارمصر

قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى خلال الأيام القليلة الماضية بإستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء وقد أسفرت نتائج المداهمات عن مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على 74 فرد مشتبه بهم فى دعم العناصر التكفيرية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بواسطة الجهات المعنية .

وتدمير ايضا (5) عربة دفع رباعى و(4) مخازن لتصنيع العبوات الناسفة و(2) مخزن لتكديس الوقود تحت الأرض عثر بداخلهما على حوالى (10) طن وقود.

كما تم ضبط عربة نقل مخبأ بداخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وعربة ربع نقل بها كمية من المواد المخدرة من مادة الحشيش والأفيون وفردين بحوزتهما أجهزة لاسلكية وجوازات سفر مزورة وأجهزة إتصالات بالقمر الصناعى ومبالغ مالية كبيرة وذلك على إحدى المعابر المؤدية لشمال سيناء .

هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى إستكمال عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية وإقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.