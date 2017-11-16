سول ـ أ ش أ

تقدم جون بيونج هيون رئيس سكرتارية الرئاسة للشئون السياسية باستقالته اليوم الخميس إثر فضيحة كسب غير مشروع مدوية ، والتي طالت اثنين من مساعديه السابقين.

وفي اجتماع مع الصحفيين ، جدد جون نفيه لأي تورط في الفضيحة واوضح إنه على استعداد لمواجهة تحقيقات النيابة العامة ، واضاف إنه يشعر بإحباط عميق لأنه تسبب في مشاكل للرئيس على الرغم من أنه فعل ما بوسعه لخدمته في فترة وجيزة ، واشار الى إنه يعبر عن أسفه مجددا للأفعال المستنكرة التي ارتكبها مساعدوه السابقون موضحا انه سيشرح موقفه للنيابة العامة في أي وقت.

ويأتي تقديم هذه الاستقالة بعد يوم من إعلان النيابة العامة بأنها “حتما” سوف تستجوب جون بشأن تلك الفضيحة التى تمثل معضلة صعبة للرئيس مون جيه ان لأنها يمكن أن تقوض حملة الحكومة لمكافحة الفساد وحركة الإصلاح.