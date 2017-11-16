اخبارمصر- هالة حربي

إنطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان التمور المصرية والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة بواحة سيوة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يقام المهرجان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.

ويشارك في المهرجان مصنعي ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.

ويستعرض مهرجان هذا العام أهم المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها بالاضافة الى تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور وتحديد أولوياتها و تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج جمهورية مصر العربية.