اخبار مصر- نهى حمودة

أعرب السباح المصري محمد الحسيني الكارم عن فرحته لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له في منتدى شاب العالم من قبل الرئيس السيسي بصفته اول مصري من ذوي القدرات الخاصة يحاول عبور المانش.

وقال في لقاءه مع الاعلامية سارة الشناوي لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الخميس ” أهديت الرئيس مصحفا للتعبير عن امتنانه له وقام الرئيس باحتضاني وشعرت انه ابي والرئيس وعد بدعمي “.

واستطرد قائلا” سبحت 16 كيلو في 7 ساعات وكان امامي 7 ساعات للوصول الى فرنسا ولكن مدربي اصر على صعودي بعد ان حدث سحب من الماء بالاضافة الى برودة شديدة في البحر وهو ماجعل مدربي يستشعر الخطر علي “.

من جهته ذكر الحسيني الكارم والد محمد الحسيني ان محمد وصلت له دعوة لحضور مؤتمر شرم الشيخ لافتا الى ان الرئيس كان يقف وسط الشاب بدون حرس وهي رسالة للعالم.

واضاف بأن محمد حصل على 3 ميداليات ذهبية في بطولات بالاضافة الى درع الشرطة وتم تدريبه من كابتن خالد شلبي الذي دعمه وقام بمجهودات كبيرة مع محمد.