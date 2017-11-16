شهد منزل كوبرى المقطم فى اتجاه صلاح سالم والمعادى كثافات مرورية كبيرة لكسر ماسورة مياه ، وايضا بمدخل المعادى 1 لكسر ماسورة مياه وتم على الفور اخطار المحافظة بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة وجارى اصلاحها فى ظل تواجد مرورى مكثف لسحب الكثافات وتيسير الحركة.

ومن جانبه اكد العقيد محمد البندارى مشرف غرفة مرور القاهرة ان معظم محاور القاهرة والجيزة شهدت معدلات سير عادية خلال الذروة الصباحية وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية،وفيما شهد محور الشهيد للقادم من الان ايه ظهور بعض الكثافات بنتيجة تباطؤ حركة السيارات وبنصح للقادم من مناطق شرق القاهرة عدم تغيير المسارات.

ونصح القادم من مناطق الجيزة عدم تغيير المسارات واتخاذ المسطحات الارضية،وايضا المتجه لمناطق جنوب القاهرة والمعادى ولا ينصح بتعديل المسارات ، فيما شهد محور الاتوستراد والكورنيس سيولة مرورية ،وتقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية ورفع الاعطال لتيسير الحركة المرورية خاصة باماكن الكثافات.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين للقادم ومتجه من القاهرة ويفضل كوبرى الجلاء كبديل مرورى، وأعلى كوبرى عباس للمتجه للقاهرة ، و كوبرى 15 مايو شهد تباطؤا فى حركة السيارات ، وأيضا اعلى كوبرى الجيزة لمستشفى الرمد.