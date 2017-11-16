اخبارمصر - حموده كامل

قامت جمعيتا تطويل وتقويم العظام بباكستان بتكريم ثلاثة من أساتذة جراحة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر .

جاء التكريم على هامش مشاركتهم فى المؤتمر السنوى الدولى لجمعية العظام الباكستانية .

ضم وفد كليات طب الأزهر الذي تم تكريمه كلا من الدكتور محمدى الغريب استاذ جراحة العظام بطب بنين الأزهر بالقاهرة الدكتور ياسر على البطراوى استاذ جراحة العظام بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور إبراهيم أبو عميرة مدرس جراحة العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر بأسيوط .