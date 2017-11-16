القاهرة - أ ش أ

يستضيف مسرح السلام بوسط البلد والتابع للبيت الفني للمسرح أخر ليلة عرض للمسرحية المتميزة ” قواعد العشق 40″ في موسمها الخامس، يوم 30 نوفمبر الجاري.

وتعد مسرحية “قواعد العشق 40” من الأعمال المتفردة التي قدمها البيت الفني للمسرح على مدار خمس مواسم وحققت خلالها العديد من النجاحات،بالإضافة لإستضافتها مؤخرا في المهرجان الدولي للموسيقى في دورته ال` 26 بدولة البحرين.

العرض يستعرض الحب والتسامح اللذين يفتقدهم مجتمعنا اNن،وهو عن رواية للكاتبة التركية اليف شافاق ومصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم،وشارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني،موسيقى وألحان محمد حسني،وبطولة بهاء ثروت،عزت زين، المنشد سمير عزمي،فوزية،المطربة أميرة أبو زيد،دينا أحمد،أحمد مجدي،هاني عبد الحي،إيهاب بكير،عادل رأفت،إخراج عادل حسان، وبمشاركة فرقة “المولوية العربية” للتراث الصوفي.