ليما - أ ش أ

فاز منتخب بيرو فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على نظيره النيوزيلاندي (/2صفر) في إياب الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 ليصعد بذلك لنهائيات المونديال بمجموع نتيجة مباراتى الذهاب والعودة (/2صفر).

وكانت نتيجة المباراة الأولى فى ولينجتون يوم السبت الماضى قد انتهت بالتعادل السلبى.

ووضع المهاجم المخضرم جيفرسون فارفان, أصحاب الأرض في المقدمة بهدف في الدقيقة (28),

وأضاف المدافع كريستيان راموس, الهدف الثاني في الدقيقة (65).

وبذلك تعود بيرو للمشاركة فى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 36 عاما حيث كانت آخر مشاركاتها في مونديال 1982 وبذلك تكون بيرو آخر الفرق المتأهلة لنهائيات المونديال.