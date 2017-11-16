القاهرة - أ ش أ

تنطلق يوم الأحد المقبل من محافظة كفر الشيخ أولى فعاليات ماراثون مهرجان “آفاق مسرحية” في دورته الخامسة لعام 2017 – 2018، التي تقام تحت شعار “في عشق مصر”، والمهداة لروح النجم الراحل أحمد زكي.

وأعلن هشام السنباطي أمين عام المهرجان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة في عشق مصر، أن المهرجان يبدأ مرحلته الأولى المسماه “ملتقى المحافظات” من قصر ثقافة كفر الشيخ، حيث يقدم على مسرحه يومي 18 و19 نوفمبر الجاري عرضين من كفر الشيخ” غرفة بلا نوافذ، و”في انتظار اليسار”، وتقدم محافظة الغربية 5 عروض هم:”البحر الميت”، و”سيدة الجماجم”، و”وردة”، و”الدنس”، و”مركب بلا صياد”.

وأشار إلى أن فعاليات ماراثون تلك المرحلة سوف تستمر لمدة 4 شهور حتى 12 فبراير 2018، ويقدم خلالها 100عرض مسرحي من 18 محافظة وهى (كفر الشيخ، الغربية ،الأقصر ،أسيوط ،القاهرة ،الجيزة ،القليوبية،شمال سيناء،بورسعيد،الفيوم،المنيا، دمياط ،الدقهلية، الاسكندرية،مرسى مطروح،البحيرة،المنوفية،السويس).