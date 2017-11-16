باريس - أ ش أ

أكدت دراسة جديدة أجرتها طبيبة فرنسية، أن التنزه فى البيئة الهادئة والخضراء له تأثير فعال على مصادر السعادة والفرحة لدى مرضى الزهايمر، كما أن هؤلاء المرضى ينامون نوما هادئا ولا يستيقظون كثيرا فى ليلتهم مما يحسن من وضعهم بعد ذلك.

وعرضت الدكتورة الفرنسية تيريزا جونفو رئيس قسم الأمراض العصبية فى جامعة “نانسي” الفرنسية، نتائج الدراسة التي قامت بها منذ عدة سنوات مع فريقها لمعرفة مدى تأثير الحديقة فى ذاكرة مرضى الزهايمر، وذلك فى المؤتمر الدولي الخامس للحدائق والصحة والذى يقام حاليا فى العاصمة الفرنسية.

وكانت العالمة الفرنسية قد أجرت دراستها على 700 مريض تم اخراجهم من حجراتهم للتنزة فى الحديقة ومشاهدة التماثيل والزهور المختلفة ما يساعد على تنشيط الذاكرة لديهم ومحاولة التذكر بالأحداث الماضية في حياتهم.

ونصحت الطبيبة الفرنسية بإعطاء مرضى الألزهايمر الفرصة للتأمل فى الحديقة مما يلعب دورا أساسيا على حالتهم النفسية و الصحية .