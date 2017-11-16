اخبار مصر- نهى حمودة

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة؛ التابع لمكتبة الإسكندرية، معرض فن تشكيلي مفتوح للجمهور تحت عنوان (جمال وسلام)، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2017م في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً والمعرض هو الأول لسلسلة من معارض الفن التشكيلي تحت شعار جمال وسلام تحت إشراف محمود الببلاوي المستشار الفني للمعرض.

ويشترك في المعرض نخبة متنوعة من الفنانين والفنانات التشكيلين من الشباب وجيل الوسط وكبار الفنانين، ويضم المعرض حوالي 60 عملًا فنيًا من تصوير زيتي ونحت ومشغولات فنية.

ويأتي برنامج اليوم بافتتاح المعرض ثم حفل لإحدى الفنون الشعبية، ثم توزيع شهادات تقدير على المشاركين مع تكريم ثلاثة رموز من الفن التشكيلي والمشاركين بالمعرض ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام وهو مفتوح للجمهور.