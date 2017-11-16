لندن - أ ش أ

تلقى البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، هدية قيمة من شركة “لامبورجيني” الإيطالية، في صورة سيارة طراز “هوراكان” باللونين الأبيض والأصفر، لكنه لن يستخدمها بل سيبيعها في مزاد علني لصالح المجتمعات المسيحية المتضررة من عنف تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق.

ووقع البابا على السيارة المتبرّع بها بقلم تخطيط، وهي سيارة رياضية فريدة أطلق عليها “آلهة الريح” لدى هنود مايا القدماء وتباع عادة بأكثر من 200 ألف دولار، وستعرض السيارة للبيع في دار سوذبيز وستقدم العائدات إلى البابا لمساعدة المحتاجين.

وأوضح الفاتيكان أن كل الأموال ستخصص لمشاريع لمساعدة المسيحيين على العودة وإعادة بناء مساكنهم في سهول محافظة نينوى العراقية التي دمرها تنظيم داعش، كما ستخصص لمساعدة الضحايا الإناث لتهريب البشر والبغاء القسري ولمجموعتين إيطاليتين تقدمان خدمات طبية وسط إفريقيا.

وعلى النقيض من أسلافه الذين كان يركبون سيارات الليموزين البابوية يكتفي البابا فرانسيس بركوب سيارة زرقاء بسيطة من طراز فورد فوكاس.