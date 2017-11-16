طرابلس - أ ش أ

أفادت قوات شرق ليبيا بأنها نفذت ضربات جوية ضد من يشتبه بكونهم متشددين من تنظيم (داعش) الإرهابي جنوبي مدينة سرت المعقل السابق للتنظيم.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس عن شريف العوامي القائد بالقوات الجوية في الجيش الوطني الليبي قوله إن سلاح الجو الليبي قصف ودمر أكبر تمركز لتنظيم داعش الإرهابي جنوب سرت.

وأضاف العوامي أن عملية القصف تمت بعد تحديد الموقع منذ فترة، مشيرا إلى أن هذا التمركز عبارة عن خيمة كبيرة وسيارات عسكرية وبنزين ومياه.

وأوضح أن الموقع كان يستخدم قاعدة لشن الهجمات.

وتم طرد تنظيم (داعش) من سرت العام الماضي، فيما يحاول التنظيم إعادة تجميع صفوفه في الصحراء إلى الجنوب من المدينة ويشن غارات بين الحين والآخر على المناطق السكنية وعلى قوات الأمن.

وأعلنت الولايات المتحدة شن ثلاث مجموعات من الضربات الجوية على معسكرات للمتشددين في المنطقة هذا العام.