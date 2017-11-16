صحافة عربية: واشنطن تعارض فرض عقوبات على ميانمار بشأن الروهينغا
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 16 نوفمبر
المدينة السعودية
* واشنطن تعارض فرض عقوبات على ميانمار بشأن الروهينغا.
* السودان: تحرير مختطفة سويسرية في دارفور.
* التحالف يؤكد فرار داعش من الرقة.. وتركيا تتهم أكراد سوريا.
* الصين وماليزيا تشددان القيود المصرفية على إيران.
* ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آفاق التعاون وتطورات الأحداث.
* جنبلاط: عودة الحريري باتت قريبة جدا.
* ماكرون يدعو الحريري لباريس.. وبهاء يعلن دعمه استقالة أخيه.
الإمارات اليوم
* انشقاق الناطق باسم قوات «قسد» ووصوله إلى تركيا.
* افتتاح سجن المنصورة وإصلاحية بئر أحمد في عدن.
* الحريري رداً على عون: أنا بخير وسأعود إلى لبنان كما وعدتكم.
* ارتفاع أسعار الغذاء يدفع التضخم في قطر لصعود جديد.
* قطر تخسر السياحة الخليجية.. وفنادقها تبحث عن نزلاء.
* موغابي «قيد الإقامة الجبرية».. والجيش يُحكم سيطرته على زيمبابوي.
* لاجئون سوريون في أثينا ينهون إضراباً عن الطعام استمر أسبوعين.
* الاحتلال يفجّر منزل شهيد.. ويهدم عمارة سكنية في القدس.
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