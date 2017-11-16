القاهرة - أخبار مصر، الخميس 16 نوفمبر

المدينة السعودية

* واشنطن تعارض فرض عقوبات على ميانمار بشأن الروهينغا.

* السودان: تحرير مختطفة سويسرية في دارفور.

* التحالف يؤكد فرار داعش من الرقة.. وتركيا تتهم أكراد سوريا.

* الصين وماليزيا تشددان القيود المصرفية على إيران.

* ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي آفاق التعاون وتطورات الأحداث.

* جنبلاط: عودة الحريري باتت قريبة جدا.

* ماكرون يدعو الحريري لباريس.. وبهاء يعلن دعمه استقالة أخيه.

الإمارات اليوم

* انشقاق الناطق باسم قوات «قسد» ووصوله إلى تركيا.

* افتتاح سجن المنصورة وإصلاحية بئر أحمد في عدن.

* الحريري رداً على عون: أنا بخير وسأعود إلى لبنان كما وعدتكم.

* ارتفاع أسعار الغذاء يدفع التضخم في قطر لصعود جديد.

* قطر تخسر السياحة الخليجية.. وفنادقها تبحث عن نزلاء.

* موغابي «قيد الإقامة الجبرية».. والجيش يُحكم سيطرته على زيمبابوي.

* لاجئون سوريون في أثينا ينهون إضراباً عن الطعام استمر أسبوعين.

* الاحتلال يفجّر منزل شهيد.. ويهدم عمارة سكنية في القدس.