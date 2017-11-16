طوكيو - أ ف ب

تنطلق اليوم الخميس قرب جزيرة اوكيناوا في جنوب غرب اليابان مناورات جوية-بحرية ضخمة بين القوات الامريكية ونظيرتها اليابانية، في تدريب عسكري سنوي يتزامن هذه السنة مع تزايد التوتر بين واشنطن وبيونج يانج، كما اعلنت البحرية الامريكية.

وقالت البحرية في بيان ان هذه المناورات سيشارك فيها من الجانب الامريكي 14 الف عسكري وقطع بحرية ابرزها حاملة الطائرات رونالد ريجالد وثلاث مدمرات قاذفات صواريخ هي ستيثيم وتشيفي وماستن.

وأضاف البيان ان هذه المناورات السنوية ترمي الى “تعزيز القدرات الدفاعية والقدرات التشغيلية المتبادلة بين القوات اليابانية والامريكية عبر تدريبات على تنفيذ عمليات جوية وبحرية”.

وتأتي هذه المناورات بعد اسبوع على انتهاء مناورات برية ضخمة واخرى بحرية جرت على مدى اربعة ايام في غرب المحيط الهادئ وشاركت فيها ثلاث حاملات طائرات اميركية، في حدث غير مسبوق في هذه المنطقة منذ 10 سنوات، اضافة الى سبع سفن حربية كورية جنوبية بينها ثلاث مدمرات، وقطع بحرية يابانية.