واشنطن - أ ف ب

دعت الولايات المتحدة الاربعاء المسؤولين في زيمبابوي الى “ضبط النفس” في سبيل “عودة الوضع سريعا الى طبيعته”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ان “الحكومة الامريكية قلقه من التحركات الاخيرة للقوات العسكرية في زيمبابوي”.

وأضاف ان “الولايات المتحدة لا تنحاز لأي طرف في السياسة الداخلية في زيمبابوي”.

وتابع “ندعو كل القادة في زيمبابوي الى ضبط النفس واحترام دولة القانون وحقوق كل المواطنين التي كفلها الدستور والى حل الخلافات سريعا في سبيل عودة الوضع سريعا الى طبيعته”.

وذكّر المسؤول في الخارجية الامريكية بأن سفارة الولايات المتحدة في هراري نصحت منذ فجر الاربعاء الرعايا الامريكيين في زيمبابوي بملازمة اماكن وجودهم بسبب الاوضاع الراهنة.