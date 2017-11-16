نيويورك - رويترز

بيعت لوحة للمسيح باسم (سالفاتور مندي) للرسام ليوناردو دافينشي بمبلغ قياسي وصل إلى 450.3 مليون دولار في مزاد لدار مزادات كريستيز في نيويورك يوم الأربعاء.

ويزيد المبلغ بأكثر من مثلي الرقم القياسي السابق المسجل لعمل فني في مزاد.

وجنت اللوحة، التي أعيد اكتشافها في الآونة الأخيرة وكانت أخر عمل لدافينشي مملوك لأشخاص، أكثر من أربعة أمثال تقدير دار كريسيتز قبل المزاد لقيمتها وهو حوالي 100 مليون دولار. كما تزيد قيمة اللوحة بأكثر من ضعفي المبلغ القياسي المسجل لعمل فني في مزاد وكان للوحة (نساء الجزائر) للرسام بيكاسو والتي بيعت مقابل 179.4 مليون دولار في مايو أيار 2015.

وبيعت لوحة (سالفاتور مندي) لمشتر لم تحدد هويته شارك في المزاد عبر الهاتف، استمر المزاد لحوالي 20 دقيقة.